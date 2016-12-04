На Харківщині з гранатомета обстріляли будинок нардепа Котвіцького

Про це повідомляється на сторінці «Народного фронту» Харківської області в Facebook.

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«Цієї ночі невідомі з гранатомета обстріляли помешкання, де проживає представник нашої політичної сили — народний депутат Ігор Котвіцький. Ми розцінюємо цей злочин, як замах на життя і здоров`я депутата Верховної Ради...» — йдеться в заяві.

У «Народному фронті» закликали Генеральну прокуратуру надати державну охорону Котвіцькому.

Зазначимо, на сайті поліції Харківської області сьогодні повідомляється, що правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження домоволодіння у с. Високий.

«Повідомлення про подію надійшло до Харківського відділу поліції о 02–00. До селища Високий виїжджала слідчо-оперативна група. З’ясовано, що невідомі кинули в господарчу будівлю на територію домоволодіння невідомий предмет, який викликав займання стелі. Постраждалих осіб немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігор Котвіцький вважається другом Арсена Авакова. Згідно з декларацією, він є найбагатшим нардепом. Серед іншого, на рахунках у банках та інших фінустановах він мав 970,92 мільйона гривень.