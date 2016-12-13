На житомирському полігоні стався вибух: поранено двох десантників

Як повідомляє прес-служба прокуратури, попередньо встановлено, що в селі Тетерівка під Житомиром на військовому полігоні, за наказом командира, особовим складом десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин, проводились заняття з вогневої підготовки з виконанням стрільб з міномету під час яких, відбулась детонація міни, що призвела до поранення та травмування двох старших солдатів.

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Згідно з повідомленням, військових було доставлено до Житомирського військового госпіталю, де їм встановили діагноз: струс головного мозку, численні поранення обличчя. На даний час їх стан задовільний та вони перебувають в неврологічному та офтальмологічному відділеннях.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Досудове розслідування проводить військова прокуратура Житомирського гарнізону.