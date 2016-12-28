На Хмельниччині внаслідок зіткнення рейсового автобуса з легковиком загинуло двоє людей

Як повідомила УНІАН прес-секретар обласної поліції Інна Глега, трагедія сталася сьогодні близько 19.00 год. Маршрутний автобус марки "Еталон" з 25 пасажирами їхав за маршрутом Рівне-Хмельницький і допустив зіткнення з автомобілем.

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В результаті аварії 28-річний водій "Фольксвагена" та його 48-річна пасажирка (обоє - мешканці Шепетівського району) загинули на місці події.

За попередніми даними, ще п’ятеро осіб, серед яких – одна пасажирка "Фольксвагена" та четверо пасажирів "Еталона", травмовані.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що автобус занесло на зустрічну смугу.