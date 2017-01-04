На Чернігівщині у ДТП загинув голова Бахмацької райради

На Чернігівщині у ДТП загинув голова Бахмацької районної ради Віталій Кочерга.

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Про це УНІАН повідомили у Бахмацькій райраді.

Прощання із загиблим відбудеться 5 січня у Георгіївському храмі м. Бахмача.

ДТП сталася учора, 3 січня, на кордоні Чернігівської та Сумської областей, по трасі на Глухів.

Довідка. Віталій Кочерга народився у 1965 році в с. Красилівка Бахмацького району Чернігівської області. Тривалий час працював у державній податковій інспекції Бахмацького району, у тому числі на посаді начальника.

У листопаді 2015 року був обраний головою Бахмацької районної ради.