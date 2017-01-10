В Одесі поліція спростовує виявлення мертвого свідка у справі вбивства адвоката Грабовського

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції в Одеській області, труп, у якому Соколовська впізнала свого зниклого помічника Сергія Федосенка, насправді таким не є.

«З'ясувалося, що це не він. Встановлено, що запропоноване для впізнання тіло було виявлено задовго до зникнення Федосенка», - зазначили в главку.

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У відомстві додали, що адвокат «впізнала» тіло не своїми очима, а по фотознімку. Крім того, мати Федосенко на впізнання прибути відмовилася.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Оксана Соколовська сьогодні в Facebook заявила, що в Одесі знайшли тіло чоловіка, схожого на її помічника Сергія Федосенка, який є свідком у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського.

Вона зазначила, що 5 січня їй зателефонували зі служби розшуку людей і запросили на впізнання трупа. Останній, за її словами, має 90% схожості з її помічником.

Адвокат Юрій Грабовський був захисником російського спецназівця Олександра Александрова, якого у складі диверсійної групи затримали на Донбасі в травні 2015 року. На початку березня 2016 року адвоката викрали, а 25 березня його тіло з вогнепальним пораненням було знайдено на відстані 27 км від міста Жашків Черкаської області.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, затримано двох підозрюваних у вбивстві Грабовського.

У серпні юридична компанія «Черезов і партнери» повідомила, що досудове слідство у справі про вбивство адвоката завершено і передано до суду.