У Дніпрі евакуювали 200 осіб з палаючої багатоповерхівки (фото)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

18 січня 2017 о 05:40 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир 16-поверхового будинку по вулиці Юрія Кондратюка Новокодацького району.

Читайте такожУ Львівській області в ДТП постраждали троє громадян Єгипту

Як з'ясувалося з прибуттям рятувальників, спалахнула двокімнатна квартира та балкон на 14-му поверсі. В під'їзді будинку спостерігалося сильне задимлення, тому для евакуації людей і гасіння пожежі задіяли 5 ланок газодимозахисної служби.

Було врятовано 11 осіб, з них 2 дітей, а також евакуйовано близько 200 осіб. Загиблих і постраждалих під час пожежі немає.

Площа пожежі склала 60 кв. м. Вогнем знищено домашнє майно квартири. Ймовірна причина - коротке замикання електромережі.

Пожежа була локалізована о 06:50, а ліквідовано о 07:20.