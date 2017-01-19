Стрілянина в Олевську: Луценко звільнив місцевого прокурора

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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«За результатами доповіді керівника Житомирської обласної прокуратури про інцидент, що стався в місті Олевську Коростенського району 16 січня 2017 року, та призвів до загибелі людини, генеральним прокурором Юрієм Луценком було визнано незадовільною роботу місцевого прокурора та підписано наказ про звільнення останнього з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури», - написала Сарган.

Також вона повідомила, що створено міжвідомчу робочу групу Генпрокуратури та Національної поліції для належного розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 січня у результаті збройного конфлікту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання йому медичної допомоги.

Після стрілянини зловмисники, точна кількість яких наразі встановлюється, утекли на трьох автомобілях.

Близько двохсот людей у понеділок, 16 січня, вийшли на акцію протесту в Олевську з вимогою справедливого розслідування конфлікту.

Поліція розпочала кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація події - «Замах на вбивство» (ст.15 та ст. 115 Кримінального кодексу України), та «Хуліганство» (ч. 4 ст. 296 ККУ).