Нетверезий водій в Києві наїхав на людей при оформленні іншої ДТП
У Києві водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння наїхав на людей, які перебували на проїжджій частині під час оформлення ДТП.
Про це повідомляють Еспресо.
Поліцейські прибули на ДТП, яке сталося на вул. Електротехнічної між ZAZ Vida і DEO. Правоохоронці почали оформлення, виставивши конуси і знаки. Співробітниця поліції і водій ZAZ Vida знаходилися на проїжджій частині.
Читайте такожНа Київщині військовослужбовець скоїв ДТП: троє загиблих
На великій швидкості в них в'їхав Volkswagen Transporter і продовжив рух далі.
Другий поліцейський, який перебував у патрульному авто, почав переслідувати автомобіль. Через кілька кілометрів йому вдалося заблокувати водія. За словами поліцейського, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
Жінку-водія госпіталізували в критичному стані. У неї кома і травма хребта. Дівчину-поліцейську госпіталізували з травмою коліна. На місці працює слідчо-оперативна група. "У той же час водій, винуватець аварії, спить", - зазначає видання.