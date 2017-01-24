Нетверезий водій в Києві наїхав на людей при оформленні іншої ДТП

Про це повідомляють Еспресо.

Поліцейські прибули на ДТП, яке сталося на вул. Електротехнічної між ZAZ Vida і DEO. Правоохоронці почали оформлення, виставивши конуси і знаки. Співробітниця поліції і водій ZAZ Vida знаходилися на проїжджій частині.

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На великій швидкості в них в'їхав Volkswagen Transporter і продовжив рух далі.

Другий поліцейський, який перебував у патрульному авто, почав переслідувати автомобіль. Через кілька кілометрів йому вдалося заблокувати водія. За словами поліцейського, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Жінку-водія госпіталізували в критичному стані. У неї кома і травма хребта. Дівчину-поліцейську госпіталізували з травмою коліна. На місці працює слідчо-оперативна група. "У той же час водій, винуватець аварії, спить", - зазначає видання.