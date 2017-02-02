У Дніпрі в ДТП загинуло троє осіб, ще четверо - травмувалися

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, сьогодні о 7:15 на дорозі зіштовхнулися Lada Kalina та УАЗ Patriot охоронної агенції «Леон».

В результаті аварії троє пасажирів автомобіля Lada - дівчина та два хлопця загинули на місці, водій з тяжкими травмами доставлений до лікарні, ще один пасажир – не постраждав. Водій та пасажир автомобіля УАЗ Patriot дістали легкі тілесні ушкодження.

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За на місці аварії працює поліція, слідчо-оперативну група та рятувальники.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Lada, який рухався з боку Кривого Рогу, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).