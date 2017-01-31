У Харкові працівники автомийки вирішили покататися на машині клієнта і потрапили у ДТП (фото)

14:24, 31 січня 2017
Інциденти
226 0

У Харкові працівники однієї з автомийок міста вирішили покататися на чужій машині і потрапили у ДТП.

Про це повідомляє патрульна поліція міста в Facebook.

«За попередньою інформацією, водій Subaru Forester не впорався з керуванням, внаслідок чого зробив наїзд на перешкоду, а саме світлофор. На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Як виявилося, за кермом Subaru Forester був не власник авто. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися двоє 19-річних хлопців, які виявилися працівниками однієї з автомийок міста», - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Києві 5 автівок зіткнулися і перегородили рух проспектом Перемоги (фото)

Поліцейські встановили власника Subaru Forester і зв'язалися з ним по телефону. Чоловік повідомив правоохоронцям, що напередодні ввечері залишив свій автомобіль на ніч на автомийці. Власник терміново прибув на місце ДТП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Харків