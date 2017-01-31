У Харкові працівники автомийки вирішили покататися на машині клієнта і потрапили у ДТП (фото)

Про це повідомляє патрульна поліція міста в Facebook.

«За попередньою інформацією, водій Subaru Forester не впорався з керуванням, внаслідок чого зробив наїзд на перешкоду, а саме світлофор. На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Як виявилося, за кермом Subaru Forester був не власник авто. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися двоє 19-річних хлопців, які виявилися працівниками однієї з автомийок міста», - сказано в повідомленні.

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Поліцейські встановили власника Subaru Forester і зв'язалися з ним по телефону. Чоловік повідомив правоохоронцям, що напередодні ввечері залишив свій автомобіль на ніч на автомийці. Власник терміново прибув на місце ДТП.