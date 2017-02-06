Вибух авто головного "міліціонера "ЛНР" у Луганську: ОБСЄ повідомила подробиці

Про це повідомляє прес-служба місії, передає ЛІГА.net.

"4 лютого о 07:55 спостерігачі СММ почули гучний вибух на південь від центру Луганська. Об 11:30 члени патруля місії вирушили на вулицю Червонопрапорну, де побачили, що місце події було оточене. На місці вже перебувало близько 20 членів "ЛНР" (деякі з них були озброєні) й пожежна бригада", - зазначили в прес-службі.

Читайте такожПісля ліквідації головного "міліціонера "ЛНР" Плотницькому прийшла таємна рознарядка - волонтер

В ОБСЄ додали, що цивільний евакуатор вже був практично готовий відвозити згорілий дотла автомобіль (білий позашляховик), у якого були відірвані дах й передні ліві двері.

"У салоні автомобіля й біля нього СММ не помітила тіл або слідів крові. Офіцер Збройних сил Російської Федерації при Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) повідомив спостерігачам, що вранці в результаті вибуху автомобіля загинув Олег Анащенко, старший за рангом член "ЛНР", - сказали у прес-службі.

За оцінкою спостерігачів, сила вибуху склала 4-5 кг у тротиловому еквіваленті. СММ також визначила, що автомобіль вибухнув на ходу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олега Анащенка. У "ЛНР" цей інцидент вже встигли назвати "терактом".