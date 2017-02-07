У мережі з'явилося відео з місця вибуху в львівській п'ятиповерхівці

12:40, 07 лютого 2017
Інциденти
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У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух. Загорілися речі домашнього вжитку на площі двох квадратних метрів.

Варта1, Igor Zinkevych

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та запобігти подальшому її розповсюдженню.

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Як відомо, в квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Господиня квартири - літня жінка, не постраждала. Загрози обвалення будинку немає. Наголошується, що вибух стався у ванній кімнаті.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

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Теги: #Львів#квартира#вибух