У мережі з'явилося відео з місця вибуху в львівській п'ятиповерхівці
12:40, 07 лютого 2017Інциденти
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У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух. Загорілися речі домашнього вжитку на площі двох квадратних метрів.
Вибух стався у ванній кімнаті / Варта1, Igor Zinkevych
Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та запобігти подальшому її розповсюдженню.
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Як відомо, в квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Господиня квартири - літня жінка, не постраждала. Загрози обвалення будинку немає. Наголошується, що вибух стався у ванній кімнаті.
За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
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