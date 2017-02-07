У мережі з'явилося відео з місця вибуху в львівській п'ятиповерхівці

У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух. Загорілися речі домашнього вжитку на площі двох квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та запобігти подальшому її розповсюдженню. Читайте такожУ Києві стався вибух гранати в ресторані (фото) Як відомо, в квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Господиня квартири - літня жінка, не постраждала. Загрози обвалення будинку немає. Наголошується, що вибух стався у ванній кімнаті. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

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