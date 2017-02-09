Шини та діжки: у Львові знову пікетують міську раду (фото)

Як повідомляє 032.ua, активісти тримають у руках плакати з написами "Львів - не смітник".

Крім того, активісти принесли під Ратушу шини та діжки.

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Як повідомляє Zaxid.net, під Ратушею запалили шини. Багато протестувальників приховують свої обличчя хустками та медичними масками.

Крім того, невідомі пошкодили камеру спостереження на площі Ринок.

У приміщенні Львівської міськради посилені заходи безпеки.

ZIK зазначає, що активісти та жителі кількох районів міста провели пікет, аби висловити свою незгоду з облаштуванням сміттєсортувальних станцій.

Як відомо, мешканці Яворівського району оголосили безстроковий страйк та розгорнули наметове містечко на дорозі до сміттєзвалища.