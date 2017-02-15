На Дніпропетровщині поліцейські вилучили у волонтера арсенал зброї (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Працівники групи швидкого реагування патрульної поліції спільно зі співробітниками СБУ в одному з номерів готелю вилучили у постояльця дві гранати Ф1 та РГД -5, 2 запали до гранати, два мисливські ножі, патрони, п'ятизарядну помпову рушницю та сигнальну ракету.

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Правоохоронцям чоловік назвався громадянином Польщі, а також розповів, що він волонтер, а небезпечні предмети, то є "подарунки від друзів з передової за його волонтерську допомогу".

Зазначається, що особу чоловіка наразі встановлено, це громадянин України, який останні роки мешкає в Польщі в м. Катовице.

Наразі слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1.ст.263 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Раніше укиївському метро затримали військовослужбовця з 600 патронами і вибухівкою.