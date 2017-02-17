Ставленик "злодія в законі" та ватажок банди: в Одесі затримали кримінального авторитета (фото, відео)
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.
В Одесі поліція спільно з СБУ затримала 26-річного лідера етнічного злочинного угрупування, яке діяло на території Одеської області.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.
"Молодик був ставлеником "злодія в законі" на прізвисько "Гулі", який наразі відбуває покарання. Свого "протеже" кримінальник призначив "смотрящим" над етнічною організованою злочинною групою в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у листопаді 2016 року чоловіка вже затримували співробітники карного розшуку одеської поліції і КОРДу. Під час обшуку у нього вилучили зброю та наркотики, за що відповідно було розпочато кримінальне провадження.
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Тоді суд обрав зловмиснику запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Тому підозрюваний почав переховуватися від слідства і намагався втекти, щоб уникнути покарання.
Наразі молодик знаходиться під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.