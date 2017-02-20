У Львові мешканці найбільшого району міста залишились без опалення

У Львові мешканці найбільшого району міста залишилися без опалення через аварію на трубопроводі.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає ТСН.

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"Сьогодні (20 лютого – прим.ред.) на трубопроводі на проспекті Червоної Калини (Верхній Шувар) сталася аварія на трубопроводі. На час ліквідації аварії призупинено подачу теплопостачання мешканцям Сихова і частини Нового Львова", - йдеться у повідомленні ЛМКП "Львівтеплоенерго".

Як пообіцяли у компанії, подачу теплопостачання буде відновлено сьогодні, 20 лютого, до 18.00.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що через блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО багато українських міст можуть залишитися без опалення.