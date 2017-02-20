У Харкові на дівчину з 4-поверхівки впала снігова брила (фото)

Люди розповіли, що на 26-річну дівчину з даху чотириповерхового будинку впала снігова брила.

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Як повідомили в прес-службі патрульної поліції міста, правоохоронці відразу кинулися допомагати дівчині і почали надавати домедичну допомогу. На місце викликали медиків. Дівчину госпіталізували в лікарню. Місце події патрульні обгородили стрічкою.

У зв'язку з погодними умовами харків'ян просять бути обережними на вулицях і звертати увагу на дахи будівель.