У Харкові на дівчину з 4-поверхівки впала снігова брила (фото)
21:42, 20 лютого 2017Інциденти
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У Харкові на вулиці Алчевських до патрульних поліцейських звернулися налякані громадяни.
Дівчину відвезли в лікарню / Фото НПУ
Люди розповіли, що на 26-річну дівчину з даху чотириповерхового будинку впала снігова брила.
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Як повідомили в прес-службі патрульної поліції міста, правоохоронці відразу кинулися допомагати дівчині і почали надавати домедичну допомогу. На місце викликали медиків. Дівчину госпіталізували в лікарню. Місце події патрульні обгородили стрічкою.
У зв'язку з погодними умовами харків'ян просять бути обережними на вулицях і звертати увагу на дахи будівель.
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