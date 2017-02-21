У Києві на Лісовому проспекті прорвало бювет, вода заливає територію

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, на звернення до чергової частини головного управління ДСНС за оперативним номером 101 черговий відповів, що ця територія не знаходиться під їхньою відповідальністю, після чого з'єднав з черговим Київміськводоканалу. Але й там відповіли, що об'єкт не перебуває під їхнім підпорядкуванням, і не відповіли на запитання, хто має відповідати за аварійну ситуацію на окремо взятому об'єкті водопостачання.

Вода продовжує заливати навколишню територію.

Поруч знаходиться велика транспортна розв'язка та зупинки громадського транспорту.