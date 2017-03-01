Зранку вертолітний майданчик Януковича обшукували правоохоронці (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Працюють представники генпрокуратури і служби безпеки України. Видав санкцію суд.

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Обшук проходить у рамках справи, порушеної в кінці 2016 за фактом незаконного будівництва.

Нагадаємо, в квітні 2014 року існування вертолітного майданчика визнали законним. Проте зазначалося, що визначити подальшу долю об'єкта, у тому числі демонтаж, було складно, оскільки потрібно вивчити комплекс питань та юридичний статус об'єкта власності, і виявити, куди були витрачені бюджетні кошти при його будівництві.

Комплекс з вертолітним майданчиком на Парковій алеї вмістив у себе виставковий центр і кілька залів для конференцій.