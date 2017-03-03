Смертельний російський "Глід" дістався до Запоріжжя: вилучили партію на 2 мільйони (фото, відео)
У Запоріжжі співробітники СБУ виявили майже 200 тис. пляшок спиртовмісної продукції "Лосьйон косметичний "Глід" російського виробництва.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, товар знаходився на одному зі складів приватного підприємства, що займається оптово-роздрібною торгівлею товарів широкого вжитку.
«Під час проведення вибіркових замірів міцності рідини встановлено, що в упаковках під виглядом лосьйону міститься 70% спирт невідомого походження», - зазначається в повідомленні.
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За оптовими цінами вартість товару становить понад 2 млн грн, поінформували в СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України.
«Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення джерела походження виявленої продукції», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Росії наприкінці 2016 року сталося масове отруєння «Гльодом». Число жертв отруєння цим спиртовмісним косметичним засобом перевищило 70 людей.