У Києві директор турфірми організувала схему переправлення іноземців через кордон

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, зловмисниця за грошову винагороду підробляла посвідки на постійне проживання для іноземців з метою їхнього подальшого безперешкодного переїзду до країн західної Європи.

Зокрема, задокументовано одержання вказаною особою 50 тис. грн від громадянина Грузії за надання такої посвідки, зазначили у відомстві. «Зловмисницю затримали на «гарячому» одразу після передачі їй другої частини грошових коштів у сумі 25 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, під час обшуку за місцем проживання директора вилучено понад 50 підроблених печаток, значну кількість підроблених бланків, документів та інші речові докази.

На даний час затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання на строк до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили в прокуратурі.