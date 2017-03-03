У Києві зіткнулися 9 автомобілів, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє Еспресо.

"Водій автомобіля КІА їхав в лівому ряду. Ззаду в нього врізався автомобіль. Водії не встигли встановити знак аварійної зупинки, і в них врізався третій автомобіль", - сказано в повідомленні.

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Внаслідок ланцюгової реакції в'їхали ще 6 машин. "Швидка допомога" госпіталізувала двох чоловіків з місця події.

Раніше в центрі Одеси зіткнулися чотири автомобілі, постраждала дитина.