У Харкові підлітка під час гри у футбол придавило воротами

Про це повідомляє поліція області.

Інформація про пригоду на проспекті Льва Ландау надійшла 5 березня о 16:10 у Слобідській відділ поліції.

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Встановлено, що від пориву вітру ворота відірвалися і вдарили 14-річного хлопчика, який стояв на відстані близько 2-х метрів, по голові. Ворота були зварені в єдину конструкцію і не закріплені на футбольному полі. Перевірка триває.

Як відомо, раніше в Одесі загинула жінка, на яку через сильний вітер впало дерево.