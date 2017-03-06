У Харкові підлітка під час гри у футбол придавило воротами
10:49, 06 березня 2017Інциденти
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У Харкові підлітка під час гри у футбол придавило футбольними воротами. Через інцидент дитина загинула.
Ворота були не закріплені / www.wallpapersdb.org
Про це повідомляє поліція області.
Інформація про пригоду на проспекті Льва Ландау надійшла 5 березня о 16:10 у Слобідській відділ поліції.
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Встановлено, що від пориву вітру ворота відірвалися і вдарили 14-річного хлопчика, який стояв на відстані близько 2-х метрів, по голові. Ворота були зварені в єдину конструкцію і не закріплені на футбольному полі. Перевірка триває.
Як відомо, раніше в Одесі загинула жінка, на яку через сильний вітер впало дерево.
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