На Харківщині муляж протитанкової міни на 4 години заблокував рух поїздів (відео)
14:16, 06 березня 2017Інциденти
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Невідомі підклали муляж протитанкової міни на залізничні колії на Харківщині.
Невідомі підклали муляж протитанкову міну на залізничні колії на Харківщині /
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Підозрілий предмет помітив диспетчер місцевої станції і викликав поліцію.
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Експерти вилучили пакет, проте в ньому виявився лише муляж.
Вже відкрито кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій, яке передбачає до трьох років позбавлення волі.
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