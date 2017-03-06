На Харківщині муляж протитанкової міни на 4 години заблокував рух поїздів (відео)

Невідомі підклали муляж протитанкової міни на залізничні колії на Харківщині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Підозрілий предмет помітив диспетчер місцевої станції і викликав поліцію. Читайте такожУ кабінет міського голови Херсона підклали муляж вибухівки Експерти вилучили пакет, проте в ньому виявився лише муляж. Вже відкрито кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій, яке передбачає до трьох років позбавлення волі.

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