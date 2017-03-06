Нетверезий вінничанин сховав у холодильнику протитанкову міну

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік повернувся додому нетверезим з вибуховим предметом і погрожує його підірвати.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.

У квартирі правопорушника в морозильній камері неробочого холодильника поліція виявила предмет, схожий на протитанкову міну «ТМ - 62» без запалу. З метою безпеки усіх мешканців під’їзду було евакуйовано.

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За словами правопорушника, міну він викрав на виставці зброї в одному з навчальних закладів міста. Бойова вона чи ні, він не знав.

Вилучений предмет вибухотехніки забрали на експертизу. Його походження з’ясують слідчі.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.