У Донецькій області сталася стрілянина в кафе, є постраждалий
Поліція Донеччини затримала 25-річного молодика, який, відкривши стрілянину в одному з кафе Великоновосілківського району, поранив чоловіка.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, сьогодні вночі правоохоронці отримали повідомлення з лікарні про надання допомоги місцевому мешканцю з численними ранами грудної клітини. Попередньо було встановлено, що невогнепальне поранення чоловік отримав у кафе у результаті стрілянини.
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Як встановила поліція, цієї ночі потерпілий відпочивав у місцевому кафе. У той же час інший відвідувач здійснив постріли у кахельну підлогу. У результаті плитка розлетілася, а її осколками був поранений потерпілий. У даний час його життю нічого не загрожує, він знаходиться вдома.
Відкрито кримінальне провадження зі ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Раніше у Кропивницькому біля суду сталася перестрілка, поліція затримала трьох учасників інциденту.