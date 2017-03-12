У Донецькій області сталася стрілянина в кафе, є постраждалий

16:10, 12 березня 2017
Інциденти
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Поліція Донеччини затримала 25-річного молодика, який, відкривши стрілянину в одному з кафе Великоновосілківського району, поранив чоловіка.

Відкрито кримінальне провадження / УНІАН

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, сьогодні вночі правоохоронці отримали повідомлення з лікарні про надання допомоги місцевому мешканцю з численними ранами грудної клітини. Попередньо було встановлено, що невогнепальне поранення чоловік отримав у кафе у результаті стрілянини.

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Як встановила поліція, цієї ночі потерпілий відпочивав у місцевому кафе. У той же час інший відвідувач здійснив постріли у кахельну підлогу. У результаті плитка розлетілася, а її осколками був поранений потерпілий. У даний час його життю нічого не загрожує, він знаходиться вдома.

Відкрито кримінальне провадження зі ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше у Кропивницькому біля суду сталася перестрілка, поліція затримала трьох учасників інциденту.

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Теги: #поліція#стрілянина#кафе