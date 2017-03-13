Харків'яни з дитиною застрягли на крижині Печенізького водосховища (фото)

"12 березня о 16:08 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що рибалки перебувають на крижині Печенізького водосховища та не можуть дістатися берега. Подія сталася за адресою: смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області. Повідомив про подію інший рибалка", - повідомляє прес-служба ДСНС у понеділок 13 березня.

Читайте такожВ Одеській області троє рибалок загинули, провалившись під лід

Як зазначається, до місця події було направлено 2 відділення служби порятунку, прибувши на місце події було встановлено, що чотири рибалки та одна дитина знаходяться на льоду Печенізького водосховища приблизно 100 метрів від берега і через великі проталини не можуть самостійно врятуватись.

Так, рятувальники за допомогою мотузки, кругу, жилета та драбини з льоду на дамбу по черзі врятували людей. Як виявилось, усі вони мешканці міста Харкова та приїхали на дане водоймище порибалити. Від медичної допомоги вони відмовились.