Харків'яни з дитиною застрягли на крижині Печенізького водосховища (фото)

12:29, 13 березня 2017
Інциденти
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У Вовчанському районі Харківської області співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували чотирьох рибалок та одну дитину, що застрягли на крижині Печенізького водосховища.

Усі врятовані - мешканці міста Харкова та приїхали на дане водоймище порибалити / 057.ua

"12 березня о 16:08 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що рибалки перебувають на крижині Печенізького водосховища та не можуть дістатися берега. Подія сталася за адресою: смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області. Повідомив про подію інший рибалка", - повідомляє прес-служба ДСНС у понеділок 13 березня.

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Як зазначається, до місця події було направлено 2 відділення служби порятунку, прибувши на місце події було встановлено, що чотири рибалки та одна дитина знаходяться на льоду Печенізького водосховища приблизно 100 метрів від берега і через великі проталини не можуть самостійно врятуватись.

Так, рятувальники за допомогою мотузки, кругу, жилета та драбини з льоду на дамбу по черзі врятували людей. Як виявилось, усі вони мешканці міста Харкова та приїхали на дане водоймище порибалити. Від медичної допомоги вони відмовились.

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Теги: #ДСНС#рибалка#водосховище