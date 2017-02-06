У Кременчуці, рятуючи свого собаку, потонув рибалка

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Кременчуцького міськвідділу поліції Ганна Васенко, трагедія сталася на березі Дніпра в районі Першої Занасипі (вул. Флотська, 2).

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«За попередніми даними, рибалка потонув, рятуючи свого собаку, який, потрапивши в ополонку, не міг вибратися. Пса чоловік витягнув, а от сам провалився під лід. Один з рибалок, який був поряд, кинувся рятувати товариша - намагався витягти з допомогою рибальської пешні, кликав на допомогу. Інші рибалки, які були неподалік, викликали рятувальників і поліцію. Але врятувати людину не вдалося»,- зазначила прес-офіцер поліції.

За її словами, на місце трагедії виїхала слідча група. Особа загиблого наразі встановлюється. На вигляд йому до 50 років.