В Одесі трамвай зійшов з рейок (фото)

Про це повідомляє 7 канал.

Читайте такожУ Харкові трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з опорою

За словами очевидців, частина плитки, яку там укладали, потрапила під колесо. Пізніше рух трамваїв маршруту відновили.

Як повідомлялося, раніше в Києві зійшов з рейок трамвай.