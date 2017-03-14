В Одесі трамвай зійшов з рейок (фото)

16:10, 14 березня 2017
Інциденти
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В Одесі на Преображенській вулиці трамвай, що слідував за маршрутом №15, зійшов з рейок.

Про це повідомляє 7 канал.

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За словами очевидців, частина плитки, яку там укладали, потрапила під колесо. Пізніше рух трамваїв маршруту відновили.

Як повідомлялося, раніше в Києві зійшов з рейок трамвай.

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Теги: #Одеса#трамвай