У Дніпрі патрульний побив на вулиці двох молодиків

У Дніпрі поліцейський безпідставно погрожував двом молодикам вогнепальною зброєю, після чого завдав одному з них 10 ударів по голові та тулубу. Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

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Іншого потерпілого він повалив на землю, вдягнув наручники, посадив на заднє сидіння службового авто та завдав не менше 65 ударів долонями у голову.

"При цьому молодики ніяких протиправних дій не вчиняли, а лише повідомили поліції про громадянина, який їм погрожував сокирою", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт за фактом перевищення влади, що супроводжувалось насильством.