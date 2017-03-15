В Одесі поліцейські повернули додому зниклого школяра

Про це повідомляє поліція області.

Було сформовано декілька пошукових груп, які розпочали оперативно-розшукові заходи. Відпрацьовувались місця ймовірного перебування дитини, прочісувались усі лісосмуги району.

Читайте такожНа Одещині в результаті обвалу нежитлової будівлі загинув хлопчик

Згодом, зателефонувала жінка, яка повідомила про те, що в селі Парканці вздовж залізничної колії блукає маленький хлопчик, прикмети якого співпадали з прикметами зниклої дитини.

"Негайно на місце події виїхали працівники поліції. На щастя батьків та правоохоронців, це дійсно був зниклий восьмирічний хлопчик, який розповів про те, що вирішив навідати свою бабусю, яка мешкає в селі Мардарівка Подільського району. Працівники поліції подякували жінці за її небайдужість", - сказано у повідомленні.

Раніше в Одесі водій на смерть збив дитину на пішохідному переході і намагався втекти.