Вибух на "Запоріжкоксі": поліція затримала трьох посадовців заводу (відео)
Вирішується питання про оголошення їм підозри.
Після вибуху, що забрав життя чотирьох людей, поліцейські затримали трьох посадовців "Запоріжкоксу", які допустили підрядну бригаду до виконання ремонтних робіт. Про це повідомили в обласній поліції.
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Чиновників затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вибух прогримів на території цеху з відбору та очищення коксового газу під час ремонтно-зварювальних робіт. Поліція вивчає документи з техніки безпеки та встановлює всі обставини трагедії.
Слідче управління ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури відкрило кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Стаття передбачає обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Як повідомляв УНІАН, що внаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги. За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці. Наразі на "Запоріжкоксі" створена спеціальна комісія для розслідування обставин трагедії.