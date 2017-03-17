Вибух на "Запоріжкоксі": поліція затримала трьох посадовців заводу (відео)

Після вибуху, що забрав життя чотирьох людей, поліцейські затримали трьох посадовців "Запоріжкоксу", які допустили підрядну бригаду до виконання ремонтних робіт. Про це повідомили в обласній поліції.

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Чиновників затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вибух прогримів на території цеху з відбору та очищення коксового газу під час ремонтно-зварювальних робіт. Поліція вивчає документи з техніки безпеки та встановлює всі обставини трагедії.

Слідче управління ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури відкрило кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Стаття передбачає обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, що внаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги. За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці. Наразі на "Запоріжкоксі" створена спеціальна комісія для розслідування обставин трагедії.