Суддя vs активісти: поліція Києва розповіла подробиці конфлікту зі стріляниною біля будинку голови Вищої ради правосуддя

Столична поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту між головою Вищої ради правосуддя Ігорем Бенедисюком й активістами.

Як інформує Відділ комунікації поліції Києва, «подія відбулася вчора ввечері на вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва. Попередньо встановлено, що суддя автомобілем під’їхав до свого дачного будинку, де побачив групу активістів із прихованими обличчями, які вигукували гасла, робили написи на паркані та обклеювали його плакатами. Коли він намагався проїхати повз, молоді люди почали блокувати транспортний засіб, який через деякий час таки поїхав із місця події».

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«Згодом власник помешкання повернувся до будинку, де разом із дружиною намагалися повитирати зроблені написи на паркані. На місце знову прибули активісти, виник конфлікт. Аби вгамувати групу осіб, які відмовлялися представлятися і погрожували господарю та його дружині, суддя зробив постріл із нагородної зброї». – додали у поліції.

На місце події прибули працівники поліції, які отримали повідомлення як від власника будинку, так і від одного з активістів.

12 учасників конфлікту було доставлено до Дарницького управління поліції, де встановили їхні особи. Сюди ж прибув їхній адвокат. Частина із доставлених відмовилися надавати будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, інші зазначили, що жодних хуліганських дій не вчиняли, а проводили мирну акцію. Також вони заявили, що не знають, хто розмалював паркан і розклеював плакати.

Із заявами до поліції звернулися суддя та двоє осіб, яким пошкодили телефон та планшет. Усі ці матеріали належним чином зареєстровані.

На цей час за фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство) та ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство, аби встановити всі обставини вчинення цих правопорушень та надати правову оцінку діям учасників.

Як повідомляв УНІАН, у Вищій раді правосуддя заявили, що 17 березня пізно ввечері група вдягнених в балаклави осіб здійснила напад на голову ВРП Ігоря Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання. З метою самозахисту суддя був вимушений зробити попереджувальний постріл у повітря з особистої зброї.