У штабі АТО розповіли подробиці ДТП на блокпосту біля Щастя, внаслідок якої постраждав сержант
Водій, який є місцевим жителем міста Щастя, перебував у стані алкогольного оп’яніння.
Водій, який в'їхав у блокпост у Луганській області біля міста Щастя, внаслідок чого було травмовано одного військовослужбовця, був п'яним. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив представник штабу АТО Сергій Жмурко.
"Після прибуття на місце оперативної групи Національної поліції було встановлено, що водій, який є місцевим жителем міста Щастя, перебував у стані алкогольного оп’яніння. Під час перевірки нарядом Національної поліції за допомогою технічних засобів у крові водія було виявлено 1,7 промілле алкоголю", - прокоментував Жмурко.
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На запитання про те, в якому стані перебуває сержант, якого було травмовно на блокпосту, Сергій Жмурко відповів: "Військовослужбовець, сержант. Легку травму. Попередній діагноз – рвана рана великого пальця лівої руки".
Повідомляється, що водія автівки було передано військовому коменданту міста Щастя та черговому наряду Нацполіції.
Нагадаємо, в Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.