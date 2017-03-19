На блокпосту поблизу Щастя зі стріляниною затримали авто, яке збило військового

19 березня під час несення служби на одному із блокпостів у районі проведення антитерористичної операції неподалік міста Щастя військовослужбовці-контрактники застосували зброю по автомобілю ВАЗ 2115, водій якого не зупинився на їхню вимогу.

Крім того, водій авто намагався перетнути блокпост без перевірки, передає прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Під час проїзду блокпосту автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого останній проїхав на капоті авто близько 5 метрів. Впавши з капота, сержант зробив попереджувальний постріл. Після того, як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю", - йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що автомобіль отримав 6 кульових пробоїн. Водій, яким виявився мешканець міста Щастя, не постраждав. Сержант внаслідок ДТП отримав травму.