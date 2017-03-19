Під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися чотири автівки, двоє загиблих (фото)

Під Києвом внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинули двоє людей. Про це повідомило Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області.

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"Сьогодні поблизу села Глеваха Васильківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох авто: вантажівки Scania та легковиків Volkswagen Caddy, Chevrolet Lacetti, а також мікроавтобуса Renault", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, Volkswagen Caddy під час здійснення маневру з обгону транспортного засобу, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншим автомобілем.

Внаслідок ДТП дві людини, як їхали у Volkswagen, загинули на місці події. Крім того, до лікарні у тяжкому стані доставлено пасажира Chevrolet, наразі за його життя борються лікарі.