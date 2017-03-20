В Одесі госпіталізовано чоловіка, у якого вистрелили біля нічного клубу

В Одесі сьогодні, 20 березня, молодого чоловіка було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями, отриманими на вулиці. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в понеділок близько 11.00 з однієї з лікарень міста надійшло повідомлення про госпіталізацію молодого чоловіка, який дістав вогнепальні поранення спини в Київському районі Одеси.

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«Близько 11:00 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення з однієї з одеських лікарень, куди було доставлено чоловіка, 1986 р. н. з вогнепальними пораненнями. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка зараз ще працює на місці», - повідомили у відділі.

Зазначається, що невідомі зловмисники здійснили напад на чоловіка на вулиці Люстдорфська дорога.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15., ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України.

У місті оголошено спецплан «Сирена», ведуться пошуки зловмисників.

У відділі додали, що наразі встановлюються обставини події, розглядається кілька версій події.

Представник главку уточнив, що зараз потерпілий, який дістав кілька проникаючих поранень, перебуває в реанімації.

За його даними, після нападу зловмисники втекли на автомобілі Daewoo. НП сталася біля нічного клубу Jennifer, розташованого на Люстдорфській дорозі.