Через українсько-білоруський кордон намагався прорватися автомобіль з озброєними людьми, прикордонники були змушені відкрити вогонь, щоб затримати порушників. Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

"О 1:45 20 березня 2017 року на в'їзд в Республіку Білорусь з України здійснено спробу прориву через державний кордон в пункті пропуску Олександрівка автомобіля марки «Джип», при цьому даний транспортний засіб збив шлагбаум, проїхав через засіб примусової зупинки і, отримавши механічні пошкодження, зробив спробу прориву вглиб території Республіки Білорусь. З метою затримання вказаного автомобіля співробітниками органів прикордонної служби у пункті пропуску була застосована по ньому табельна зброя", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що оперативною групою прикордонників в безпосередній близькості від пункту пропуску Олександрівка в районі населеного пункту Габрилеївка Наровлянского району Гомельської області із застосуванням зброї автомобіль був зупинений.

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"Затримано два громадянина, особи яких встановлюються. За наявною інформацією в даному автомобілі міг знаходитися ще один невідомий, який в даний час розшукується. В ході зовнішнього огляду автомобіля виявлено пістолет марки ТТ і два споряджених магазини, а також предмет, зовні схожий з тротилом і електродетонаторами", - додали у відомстві.

У той же час прес-служба Держприкордонслужби повідомляє, що служба відразу розпочала перевірку наданої інформації, в ході якої було встановлено, що даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані виїзд – не перетинав.

"Особи, які, ймовірно, перебували в його салоні, впродовж тривало часу також не слідували через державний кордон. На даний час українські та білоруські прикордонники спільно встановлюють усі обставини даної пригоди та мотиви осіб, які перебували в автомобілі. Про результати цієї роботи буде повідомлено додатково", - сказано у повідомленні.

В той же час на ділянці українсько-білоруського кордону вже виставлено додаткові прикордонні наряди, посилено контроль за дотриманням режиму у пунктах пропуску та уточнено взаємодію із білоруськими колегами.

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