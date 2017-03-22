В Одесі затримано шістьох осіб при спробі розбійного нападу, серед них – діючий адвокат

В Одесі при спробі збройного розбійного нападу правоохоронці затримали групу з шести осіб, у числі яких - діючий адвокат.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції, 21 березня співробітники Приморського відділу поліції Одеси затримали шістьох місцевих жителів, які готувалися до збройного розбійного нападу. Відзначається, що серед зловмисників виявився діючий адвокат.

«Учасниками банди раніше вже було скоєно низку тяжких злочинів. Згідно зі злочинною схемою, викриті зловмисники підшукали пункт обміну іноземних валют. У процесі спостереження за ним визначили об'єкт розбійного нападу - громадянина, який омінював валюту», - повідомили в главку.

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При скоєнні нападу на цього громадянина підозрювані були затримані.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких вилучено наркотичну сировину, а також зброю: осколкові гранати, протитанковий гранатомет, обріз, пістолети, велику кількість набоїв тощо.

На даний час правоохоронцями проводяться відповідні невідкладні заходи.