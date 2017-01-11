У Києві затримали підозрюваних у нападі на один із закладів на бульварі Гавела

Як повідомляє Патрульна поліція, сьогодні вночі інспектори отримали виклик про розбійний напад.

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«В один із закладів на бульварі Вацлава Гавела увірвались невідомі в балаклавах та, погрожуючи палицями та сокирами, поклали всіх на землю, розгромили майно, забрали телевізор, гроші з каси й зникли у невідомому напрямку», - зазначається в повідомленні.

Під час відпрацювання прилеглої території на проспекті Комарова інспектори помітили міктоавтобус Opel Vivaro, водій якого різко змінив швидкість та напрямок руху, побачивши екіпаж патрульних.

Правоохоронці вирішили перевірити автомобіль стосовно причетності до розбою і подали водію сигнал про зупинку, на що він зреагував збільшенням швидкості.

Почалося переслідування автомобіля з передачею орієнтування всім екіпажам міста.

«Патрульні поліцейські наздогнали та заблокували автомобіль втікачів на вулиці Великій Кільцевій. В салоні транспортного засобу перебувало 6 чоловіків», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки автомобіля поліцейські виявили телевізор та балаклави. Усіх 6 осіб було доставлено до відділу поліції. Наразі чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПК України, розпочато кримінальне провадження за ст.187 ККУ (розбій).