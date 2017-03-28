В Одесі суд заарештував членів очолюваної адвокатом банди

В Одесі заарештовано раніше затриманих членів очолюваної адвокатом банди, яка заволоділа 2,5 млн грн і планувала інші злочини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Одеська місцева прокуратура № 3 (Приморський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 14 год. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (приготування до розбійного нападу, шахрайство в особливо великих розмірах) щодо групи осіб, затриманої 21 березня.

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Наприкінці минулого тижня прокуратура повідомила про підозру п'ятьом фігурантам злочину.

«Крім того, за клопотанням прокуратури суд заарештував без можливості внесення застави керівника злочинної групи - адвоката, а також обрано запобіжні заходи іншим підозрюваним», - зазначили в прес-службі.

Встановлено, що у грудні минулого року адвокат разом із ще одним учасником групи детально спланували розбійний напад на клієнтів пунктів обміну іноземних валют в Одесі, і з іншими спільниками готувалися до його реалізації. Вчинити протиправні дії зловмисникам завадили правоохоронці, які затримали групу.

Під час обшуків у членів групи вилучено понад 2 млн грн коштів у національній та іноземній валютах. Також у адвоката виявлено відеозаписи, схеми планування злочинів, а в одного із спільників - арсенал зброї.

«Також у жовтні 2016 року зазначені особи розробили і реалізували детальний план шахрайських дій і заволоділи коштами власника підприємства у сумі 2,5 млн грн», - повідомили в прес-службі.

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Зазначається, що співробітники прокуратури спільно зі слідчими поліції і працівниками карного розшуку викрили групу осіб на чолі з вищезазначеним адвокатом, до якої також входив колишній чиновник органів міліції.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня в Одесі при спробі збройного розбійного нападу була затримана група людей. Повідомлялося про затримання 6 місцевих жителів, які готувалися до збройного розбійного нападу. Серед зловмисників виявився діючий адвокат.

У зловмисників вилучено наркотичні речовини, а також зброю: осколкові гранати, протитанковий гранатомет, обрізи, пістолети, велику кількість набоїв та ін.