На Харківщині виявлено схованку із завезеними з району АТО боєприпасами (фото)

На Харківщині СБУ виявила схованку з боєприпасами. Як повідомляє прес-центр СБУ, сховище з боєприпасами виявили на Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.

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Схованка була облаштована поблизу села Башкирівка Чугуївського району області. Правоохоронці вилучили зі схрону п’ять пострілів до станкового протитанкового гранатомета СПГ-9, один до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, дві протитанкові міни ТМ-62, цинк зі снарядами до 30-ти міліметрової гармати та понад дві тисячі набоїв до автомата Калашникова.

За інформацією спецслужби, боєприпаси були ввезені до Харківської області з районів проведення антитерористичної операції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні процесуальні дії.