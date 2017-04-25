У Харкові поліцейські виявили автомобіль зі зброєю (фото, відео)

У Харкові поліцейські виявили автомобіль із зброєю. Про це повідомляє поліція області.

"24 квітня близько 17:00 на вулиці Петра Болбочана співробітники Управління карного розшуку, Новобаварського відділу поліції і патрульні зупинили автомобіль «Лексус». У салоні перебувало троє чоловіків, 28, 31 і 40 років. При огляді автомобіля було виявлено автомат Калашникова, помпову рушницю, пістолет. Зброю вилучено та направлено на експертизу", - сказано в повідомленні.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Мета перевезення зброї встановлюється, проводиться перевірка.

Раніше на Закарпатті поліція виявила в поштовій посилці близько 800 набоїв.