На Закарпатті поліція виявила в поштовій посилці близько 800 набоїв

Співробітники Свалявського відділення поліції (Закарпатська область) спільно з управлінням СБУ в області виявили та вилучили 771 набій у посилці, яка надійшла з Івано-Франківської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, вчора, 24 квітня, співробітники поліції та СБУ виявили та вилучили посилку з набоями, яка прийшла жителю села Родниківка в поштове відділення села Поляна Свалявського району.

«У пакунку знаходився господарський мішок з паперовою коробкою та трьома металевими ящиками. У кожному із них знаходилися 226, 211 та 224 набоїв до гвинтівки, крім цього в посилці лежала трубка, довжиною 20 см та 110 предметів, схожих на кулі. Всі набої вилучено та відправлено на експертизу», - додали у відділі комунікації.

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У поліції уточнили, що за даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

«Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Поліція встановила, що посилка прийшла з Івано-Франківської області. Слідство триває», - уточнили в поліції.