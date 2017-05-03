У Києві сталася масова ДТП, у заторі зупинився проспект Перемоги (фото)

09:55, 03 травня 2017
Інциденти
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Розтрощені авто перегородили проспект, тому він зупинився у заторі.

ДТП сталося за участі трьох авто / twitter.com/iamkrus

У Києві сталася масова аварія на проспекті Перемоги. Кількох постраждалих доправили до лікарні, пише ТСН.

twitter.com/iamkrus

Повідомляється, що автомобіль Lanos влетів у Renault, після чого його відкинуло до третьої машини - Volkswagen.

twitter.com/iamkrus

Через пошкоджені авто, які перегородили проспект, він зупинився у величезному заторі: від Повітрофлотського шляхопроводу до метро "Шулявська".

twitter.com/iamkrus

Внаслідок аварії постраждав водій та пасажир Lanos - ліцеїст військового навчального закладу: обидва отримали забої грудних клітин та черпно-мозкові травми. 

скріншот

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Теги: #затор у Києві#де затори у Києві#ДТП на проспекті Перемоги