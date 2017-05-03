У Києві сталася масова ДТП, у заторі зупинився проспект Перемоги (фото)

У Києві сталася масова аварія на проспекті Перемоги. Кількох постраждалих доправили до лікарні, пише ТСН.

Повідомляється, що автомобіль Lanos влетів у Renault, після чого його відкинуло до третьої машини - Volkswagen.

Через пошкоджені авто, які перегородили проспект, він зупинився у величезному заторі: від Повітрофлотського шляхопроводу до метро "Шулявська".

Внаслідок аварії постраждав водій та пасажир Lanos - ліцеїст військового навчального закладу: обидва отримали забої грудних клітин та черпно-мозкові травми.