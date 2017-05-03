У Києві посеред дня викрали водовоз

У Києві зловмисник, скориставшись тим, що водій залишив у замку запалювання ключі, сів за кермо водовоза і поїхав у невідомому напрямку. Про це повідомляє співробітниця відділу комунікації поліції Києва Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook.

Як пояснили в поліції, водій МАЗа-водоовоза став свідком дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки. Щоб надати пояснення поліцейським, чоловік зупинився і вийшов з машини. У цей час 23-річний хлопець проник в салон і, скориставшись залишеними в замку запалювання ключами, заволодів комунальним транспортом.

Проте вже в Голосіївському районі столиці його помітили і затримали співробітники поліції. Для з'ясування обставин зухвалого, але наївного злодія доставили в Печерський управління поліції, а транспортний засіб повернули власнику.

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Хлопець пояснив свої дії тим, що напередодні вживав спиртні напої і вирішив покатати на водовозе свого двоюрідного брата.