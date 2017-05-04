У Києві чоловік одним ударом вбив незнайомця: посварилися через куріння у громадському місці (відео)

У Києві біля метро "Мінська" в кафе McDonald’s чоловіка вбили під час суперечки через куріння у громадському місці. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в столиці.

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Інцидент трапився 29 квітня, відеозапис оприлюднено 3 травня. До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля закладу швидкого харчування лежить людина без ознак життя.

"Правоохоронці дізнались, що до потерпілого підійшов невідомий та зробив зауваження, що він палив у недозволеному місці та лаявся з перехожими. Між незнайомцями стався словесний конфлікт, внаслідок якого розшукуваний вдарив в обличчя загиблого, той впав на асфальт. Після цього невідомий зник з місця події", - повідомили у прес-службі.

У той же час на відеозаписі видно, що удар наніс чоловік із цигаркою.

За попереднім діагнозом лікарів смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми. Для остаточного визначення причини тіло направили на судмедекспертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.