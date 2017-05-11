У Львові під час руху загорівся нещодавно відремонтований трамвай (відео)

10 травня на вулиці Княгині Ольги у Львові загорівся нещодавно капітально відремонтований трамвай №3.

Займання виникло під час руху близько 19:30 біля зупинки «вул. Аркаса». Водій трамвая оперативно зреагував: відчинив двері, опустив пантограф і допоміг гасити пожежу, розповів ZAXID.NET речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар.

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Пасажирів на той момент в салоні було небагато, вони швидко вийшли з транспорту. Ніхто не постраждав.

Як додав Іван Бондар, за попередніми ознаками, пожежа виникла через коротке замикання в зоні лінійного контактера. Вагон вже затягнули в депо, де експерти встановлять остаточну причину займання.

Сам трамвай суттєвих пошкоджень не зазнав.

Цей трамвай нещодавно пройшов ремонт середнього відновлення, відзначає видання.