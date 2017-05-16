Підозрюваний у вбивстві чоловіка одним ударом біля столичного "Макдональдса" сам здався прокуратурі

Підозрюваний у вбивстві чоловіка біля закладу швидкого харчування "Макдональдс" у Києві здався прокуратурі. Як повідомили у прес-службі столичної прокуратури, напередодні чоловік добровільно з’явився з повинною до Київської місцевої прокуратури №5 (Оболонський район).

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Після проведення упізнання одним із свідків вказаному чоловіку сьогодні, 16 травня, повідомлено про підозру у вбивстві. Також готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

У відомстві нагадали, що 29 квітня біля "Макдональдса", що поблизу станції метро "Мінська", між двома молодими чоловіками виник конфлікт через паління у громадському місці. У розпалі один чоловік вдарив іншого кулаком в голову, внаслідок чого останній помер на місці. Зловмисник після скоєного втік з місця злочину.