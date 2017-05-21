У Полтавській області з колонії втік засуджений екс-працівник СБУ

У Полтавській області відкрито кримінальне провадження за фактом втечі з виправної колонії засудженого екс-працівника СБУ. Як сьогодні повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області, Полтавська місцева прокуратура перевіряє вимоги кримінально-виконавчого законодавства у Крюківській виправній колонії № 29, з виробничого об’єкта якої втік засуджений.

Разом з тим прокуратура Полтавської області звернулася до Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з ініціативою про проведення службової перевірки стосовно працівників колонії.

Також вживаються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання втікача. Стан розшуку перебуває на контролі обласної прокуратури.

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Крім того, відомості про зазначений факт внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України (втеча з місця позбавлення волі, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі).

Засуджений 1980 року народження, житель Сімферополя, колишній співробітник СБУ. Відбував покарання за розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незакінчений замах на втечу з місць позбавлення волі в Чернігівській області, у Менській виправній колонії № 91. До Крюківської колонії переведений рішенням апеляційної комісії ДПтС від 15 вересня 2016 року. Втік 19 травня, не з’явившись на молочно-тваринницькій фермі, де працював.

Як повідомляв УНІАН, на "кордоні" із окупованим Кримом СБУ затримала колишнього військового ЗСУ, який перейшов на бік ворога.